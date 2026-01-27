Dolar
43.40
Euro
51.76
Altın
5,077.68
ETH/USDT
2,926.10
BTC/USDT
88,135.00
BIST 100
13,112.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Bingöl Valisi Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Dengeşik  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Bingöl Valisi Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Bingöl Valisi Cahit Çelik, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Çelik, "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını tercih etti.

Çelik, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Tahsin Ceylan'ın "Minik balık", "Günlük Hayat"ta da Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarına oy verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendisinin de fotoğrafa özel ilgisinin bulunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Doğa fotoğrafları ve makro fotoğraflar çeken birisiyim. Kendi arşivimde kelebek, çiçek ve doğa fotoğrafları bulunuyor. Dağcılık yaptığım için doğa fotoğraflarına karşı ayrı bir ilgim var. Oylamada özellikle Gazze'de yaşanan insani dramı yansıtan fotoğrafları seçerken çok zorlandım ve duygulandım. Oradaki insanların yaşadığı dramı ve acıyı insan derinden hissediyor. Bu güzel kareleri yakalayan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sonuçları heyecanla bekliyoruz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 68 çocuk hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Muğla'da hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü
Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Eskişehir Valisi Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bingöl Valisi Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi

Bingöl Karlıova’da besicilerin kış mesaisi

Bingöl Karlıova’da besicilerin kış mesaisi
Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu

Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet