Dolar
43.65
Euro
52.00
Altın
5,065.65
ETH/USDT
1,977.40
BTC/USDT
67,497.00
BIST 100
13,876.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Bilecik Valisi Sözer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atahan Gezer  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Bilecik Valisi Sözer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Bilecik

Vali Sözer, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sözer, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy veren Sözer, "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar Konuşuyor" karesini oyladı.

Sözer, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Alev kasırgası", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Vali Sözer, fotoğrafların hepsini birbirinden güzel bulduğunu söyledi.

Fotoğraflara yoğun emek verildiğini vurgulayan Sözer, "Oylama sırasında çok keyif aldım. Fotoğrafları seçerken zorlandım. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tabii fotoğraflarda bazı acılar da vardı. İnşallah onlar da artık olmaz." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Hakkari'de sağlıkçılar zorlu kış şartlarında hastaların imdadına yetişiyor
Suça sürüklenen çocukları "kayıp kuşak" riskinden koruma çağrısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bilecik Valisi Sözer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bilecik Valisi Sözer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Osman Gazi'nin evinin varlığı, bulunduğu alan ve mimari özellikleri tescillendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bilecik'te yapılacak konutların kurası çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bilecik'te yapılacak konutların kurası çekildi
Gazetelerin genel yayın yönetmenleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gazetelerin genel yayın yönetmenleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İstanbul'daki televizyonların yöneticileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'daki televizyonların yöneticileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet