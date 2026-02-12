Bilecik Valisi Sözer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Vali Sözer, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
Sözer, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.
"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy veren Sözer, "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar Konuşuyor" karesini oyladı.
Sözer, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Alev kasırgası", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.
Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Vali Sözer, fotoğrafların hepsini birbirinden güzel bulduğunu söyledi.
Fotoğraflara yoğun emek verildiğini vurgulayan Sözer, "Oylama sırasında çok keyif aldım. Fotoğrafları seçerken zorlandım. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tabii fotoğraflarda bazı acılar da vardı. İnşallah onlar da artık olmaz." dedi.
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.