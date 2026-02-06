Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte, tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti. -VTR-
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Beşiktaşlı yönetici Özkan Arseven, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Metin Arslancan  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
İstanbul

Özkan Arseven, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Arseven, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafa oyunu verdi.

"Portre" özel kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçen siyah-beyazlı yönetici, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu" fotoğrafını tercih eden Özkan Arseven, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" adlı karesini seçti.

Özkan Arseven, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Neşe Arı'nın "Masaldan" isimli fotoğrafına oy verdi.

Yarışmadaki fotoğrafların hepsini ayrı ayrı beğendiğini dile getiren Arseven, "Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı kutluyorum. Hepsi çok güzel, çok değerli. Seçim yapmakta bazen zorlandım. Spor kategorisinde Beşiktaş ile ilgili fotoğrafa tabii ki öncelik verdim. Gazze ile ilgili fotoğraflar ise beni çok üzüyor. Buradaki insanlık dramı inşallah bir an önce sona erer." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

