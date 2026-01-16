Dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Lefkoşa'da "Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni"nde konuşuyor.
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Bayburt Valisi Eldivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Beşir Kelleci  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Bayburt Valisi Eldivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze’ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Eldivan, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Eldivan, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Eldivan, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasının, hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan önemli gelişmeleri güçlü görsellerle hafızalara kazıdığını belirterek, emeği geçen tüm foto muhabirlerine teşekkür etti.


Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

