60 saniyede ekonomide bugün (31 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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⛱️Dış denge ve turizmde olumlu görünüm— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 31, 2024
🤝Türkiye ile KİK arasında STA müzakereleri başladı
📿Maliyeden kuyumculara stok denetimi
🇯🇵Japonya Merkez Bankası faiz yükseltti
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/P7LeNED1l5