60 saniyede ekonomide bugün (30 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈TCMB rezervlerinde artış sürüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 30, 2024
💵Dünya Bankasından Türkiye'ye 400 milyon dolarlık orman kredisi
📊Yabancıların DİBS stoku son 7 yılın zirvesinde
🪙Kripto varlık düzenlemesi, TBMM'de komisyondan geçti
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/KfMgvN6d2w