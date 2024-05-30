Dolar
32.21
Euro
35.01
Altın
2,343.10
ETH/USDT
3,775.80
BTC/USDT
68,470.00
BIST 100
10,481.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi. -VTR-
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (30 Mayıs 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
60 saniyede ekonomide bugün (30 Mayıs 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi
Yarın sabah namazında tüm camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek
Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı
Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılmasına ilişkin yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (30 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Mayıs 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (24 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Mayıs 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (23 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Mayıs 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet