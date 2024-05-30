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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali yardımı 85 milyar doları geçti

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 85,4 milyar dolar destek alındığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali yardımı 85 milyar doları geçti Fotoğraf: Ignacio Marin/AA

Kiev

Ukrayna Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna bütçesi için bu yılın ilk 5 ayında 16,9 milyar dolar kaynak kullanıldığı kaydedildi.

Kaynakların ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, Şubat 2022'den bu yana desteğin 85,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ukrayna bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

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