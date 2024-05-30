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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mayıs ile biten haftada 219 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 219 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 218 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 215 binden 216 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artışla 222 bin 500'e yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 18 Mayıs ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 791 bine çıktı.

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