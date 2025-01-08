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Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azaldı.

Dilara Zengin Okay  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

Washington DC

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Ocak ile biten haftada 201 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalışla 201 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 214 bin olması yönündeydi.

Bu dönemde 11 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 211 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 10 bin 250 azalarak 213 bine indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 28 Aralık 2024 ile biten haftada 33 bin kişi artışla 1 milyon 867 bine çıktı.

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