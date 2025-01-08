İngiliz milletvekili McDonnell, İsrail'in Londra Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu
İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekili John McDonnell, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'in sınır dışı edilmesi çağrısı yaptı.
Londra
İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, parlamentoda düzenlenen oturumda milletvekillerinin dış politika konularına ilişkin sorularını yanıtladı.
Oturumda söz alan milletvekili McDonnell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıktan ve donarak ölen çocukların görüntülerine tanıklık ettiklerini dile getirdi.
İngiliz hükümetinin halihazırda attığı adımların İsrail üzerinde istenilen etkiyi yaratmadığına işaret eden McDonnell, geçmişteki tek çözümün, bir ülkenin İsrail'in yaptığı gibi savaş suçları işlemesini önlemek için "ekonomik ve askeri olarak tamamen izole edilmesi" olduğunu vurguladı.
McDonnell, İsrail'in izole edilmesiyle bir tür müzakere edilmiş çözüme kavuşmada İngiliz hükümetinin öncü rol üstlenebileceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak, beni özellikle rahatsız eden şey, Büyük İsrail'in savunucusu olan İsrail Büyükelçimiz (Hotovely) var ve Filistin devletini tanımayı reddediyor. Barışı nasıl sağlayabileceğimize dair kabul edilen tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına karşı çıkıyor ve hala bu ülkede (İngiltere'de) kalıyor. İsrailli Büyükelçiyi neden sınır dışı etmiyoruz?"
"İngiliz ve İsrail hükümetleri arasında anlaşmazlık olduğu açık"
Bakan Falconer, soruya verdiği yanıtta, kış mevsiminde Gazze'den gelen görüntüler karşısında milletvekilinin duyduğu üzüntüyü paylaştığını belirterek, şunları söyledi:
"Ortada anlaşmazlık olduğu açık. İngiliz ile İsrail hükümetleri arasında Gazze'deki savaşın yürütülmesi ve bundan kaynaklanan insani sonuçlar konusunda anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlığı tüm kanallardan, hem İsrail Büyükelçisi aracılığıyla hem de doğrudan İsrail hükümetine iletmeye devam edeceğiz ve İsrail hükümetiyle bu konular hakkında konuşmayı sürdüreceğiz. Gerçekten de bu durumda görmek istediğimiz değişiklikleri sağlamanın tek yolu bu."
İngiliz milletvekili Zarah Sultana da X hesabından yaptığı paylaşımda, John McDonnell'in çağrısına destek vererek, "İsrail Büyükelçisini şimdi sınır dışı edin." ifadesine yer verdi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 45 bin 936 Filistinli öldü, 109 bin 274 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.