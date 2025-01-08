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Dünya

Fransa İçişleri Bakanı, öğrencilere eşlik eden velilere de başörtüsü yasağı uygulanmasını istiyor

İçişleri Bakanı Retailleau, "laikliğin sportif müsabakalar ve okul gezileri dahil, kamu alanlarında yaygınlaştırılması" gerektiğini belirtti.

Şeyma Yiğit  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Fransa İçişleri Bakanı, öğrencilere eşlik eden velilere de başörtüsü yasağı uygulanmasını istiyor

Ankara

Fransa'da öğrenciler ve okul çalışanları için başörtüsü ve abaya yasağı uygulanırken, İçişleri Bakanı merkez sağcı Bruno Retailleau okula giriş çıkışlarda ya da okul gezilerinde öğrencilere refakat edenlerin de başörtüsü takmasının yasaklanması gerektiğini belirterek eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde kısa süreli uygulanan yasağı yeniden ülke gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Retailleau, Fransız gazetesi Parisien'e verdiği röportajda, "laikliğin sportif müsabakalar ve okul gezileri dahil, kamu alanlarında yaygınlaştırılması" gerektiğini belirtti.

Halihazırda Fransa'daki okullarda başörtüsü ve abaya yasağının uygulandığını anımsatan Retailleau, okula giriş çıkışlarda öğrencilere eşlik eden kişilerin de başörtüsü takmaması gerektiğini ifade ederek eski Cumhurbaşkanı Sarkozy döneminde kısa süreli tatbik edilen yasağı yeniden tartışmaya açtı.

Retailleau, okul gezilerinin "okul sınırları kapsamına" girdiğini savunarak, "(Öğrencilere) refakat edenler başörtüsü takmamalı. Başörtüsü sadece basit bir kumaş parçası değil." dedi.

Başörtüsünü "kadının erkeklere kıyasla aşağı konumda olduğunun bir göstergesi" olarak niteleyen Retailleau, çocuklara eşlik edenlere de yasak getiren bir düzenlemeden yana olduğunu söyledi.

Retailleau ayrıca üniversitelerde de başörtüsü takılmaması gerektiğini savundu.

- Retailleau'nun başörtüsü yasağı açıklamaları tepki topladı

Fransa’da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Antoine Léaument, Retailleau'nun açıklamalarına tepki gösterdiği X paylaşımında, "Bruno Retailleau, üniversitede başörtüsünü yasaklamak istemiyor. Başörtüsü takan kadınların yükseköğrenim görmesini yasaklamak istiyor." ifadelerini kullandı.

İslamofobi platformu kurucusu Avukat Rafik Chekkat da X hesabından yaptığı paylaşımda, çocuğunu okula getiren bir annenin başörtüsünden rahatsız olunmasının "laiklik" ilkesiyle değil "ırkçılık" ile bağdaştığını vurguladı.

Okul gezilerine katılan annelere başörtüsü yasağı daha önce de gündemdeydi

Eski senatör olan Retailleau, 2021 yılında Senato'da okula çocuklarını getiren annelerin başörtüsü takmasının yasaklanmasına yönelik bir düzenlemeye "evet" demişti. Senatoda 177’ye karşı 141 oyla kabul edilen tasarı Ulusal Meclis'te reddedilmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy'nin son görev yılında, okul gezilerine katılan annelere de başörtüsü yasağı getiren bir genelge yürürlüğe girmişti.

Bir yılı aşkın süre yürürlükte olan ve tartışma yaratan genelge, Aralık 2013'te Danıştayın başörtülü anneler lehine bir karara varmasıyla yürürlükten kaldırılmıştı. Fransa'da 2017'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve gelmesiyle annelere yönelik başörtüsü yasağı yeniden gündeme gelmiş ancak Macron böyle bir yasak uygulamayacağını duyurmuştu.

Fransa'da başörtüsü yasağı

Başörtüsü sorunu uzun yıllardır Fransa'da tartışılan konu haline gelirken, 2004'te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında başörtüsünü de kapsayan dini simgelerin kullanımı yasaklanmıştı.

2010 yılında ise yüzün tamamen örtülmesini sağlayan peçe veya burka gibi kıyafetlerin kamu alanlarında giyilmesine yasak getirilmişti.

Öte yandan, en son geçen yıl Fransa'da kızların giydiği ve "abaya" diye adlandırılan uzun elbise de dini simge olarak değerlendirilmiş okullarda yasaklanmıştı.

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