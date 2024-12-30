60 saniyede ekonomide bugün (30 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📨 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 30, 2024
🧓 En düşük emekli aylığının artırılması için gözler hükümette
🚪Gümrüklerde kaçak eşya yakalama rekoru
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/M9JenTcT52