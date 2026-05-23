Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptali için yapılan başvuruları reddetti.

YSK, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptaline ilişkin başvuruları reddetti Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptali için yapılan başvuruları reddetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesinin ardından YSK'ya 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle başvurularda bulunuldu.

Başvuruları değerlendiren YSK, talebin reddine karar verdi.

Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı yapıldı.

Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi.

CHP'nin Meclis'te 138 milletvekili bulunuyor.