60 saniyede ekonomide bugün (21 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👩🌾Çiftçilere destek ödemeleri bugün aktarılacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 21, 2025
❌Tüketiciyi yanıltan reklamlara ceza
🇹🇷Türkiye'den Eyfel Kulesi ağırlığında ihracat
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/BFFb8qLZgX