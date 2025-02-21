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Ekonomi

Bakan Kacır, sınai mülkiyet portföyünü 22 yılda 2 milyona çıkardıklarını bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sınai mülkiyet portföyünü 22 yılda 93 binden 2 milyona çıkardıklarını ifade etti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Bakan Kacır, sınai mülkiyet portföyünü 22 yılda 2 milyona çıkardıklarını bildirdi

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, sınai mülkiyet verileri ve bu alanda yürüttükleri çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Sınai mülkiyet portföyünü 22 yılda 93 binden 2 milyona çıkardıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Acil Patent Araştırması ile süreçleri hızlandırdık. Bu uygulamada patent araştırma raporu sürelerini 30 güne düşürdük. Patent tescil sürelerini kısalttık. 2002'de ülkemizde gerçekleştirilen patent başvuru sayısı yalnızca 414 iken, geçtiğimiz yıl bu sayı 10 bin 186'ya ulaştı. 2024'te 165 bin 585 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildi. Ülkemizin AR-GE ve inovasyon ekosistemine güçlü altyapımızla destek vermeye, fikirlerin girişimlere ve ticari değere dönüşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Türkiye'de 2024'te 3 bin 65 yerli faydalı model başvurusu alındı ve 2 bin 911 tescil yapıldı. Yerli marka alanında da 170 bin 368 başvuru yapılırken, tescil sayısı 122 bin 545 oldu. Yerli tasarım alanında 41 bin 852 başvuru yapılırken, 36 bin 573 tescil gerçekleşti.

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