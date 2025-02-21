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Ekonomi

AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

Mahmut Çil  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 28 Şubat Cuma günü açıklanacak 2024 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2024 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,98 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,30 ile yüzde 4,70 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,90 en yüksek yüzde 3,60 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde yüzde 4,6, 2024 yılının 3. çeyreğinde ise yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.

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