60 saniyede ekonomide bugün (20 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📉 Türkiye'de işsizlik oranı düşüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 20, 2025
💵 TCMB'den uzlaşmalı vadeli döviz satım kararı
🏦 Goldman Sachs'tan dolar/TL tahmini
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/5iVODwNMiq