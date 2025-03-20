Çiftçilere yaklaşık 2,8 milyar lira destek ödemesi yarın yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.
🤝 Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 20, 2025
🌾 2 milyar 789 milyon 974 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız.
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/L1VogsYgxf
Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat desteği Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.