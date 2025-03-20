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Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 2,8 milyar lira destek ödemesi yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mert Davut  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Çiftçilere yaklaşık 2,8 milyar lira destek ödemesi yarın yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat desteği Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

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