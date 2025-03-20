Dolar
37.87
Euro
41.18
Altın
3,039.51
ETH/USDT
1,977.60
BTC/USDT
85,120.00
BIST 100
9,810.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti

İstanbul

TCMB tarafından yapılan Para Politikası Kurulu Ara Toplantı Kararına ilişkin duyuruda Yaşar Fatih Karahan başkanlığında Kurulun, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığı belirtildi.

Toplantıda söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği risklerin değerlendirildiği ve sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alındığı vurgulanan duyuruda, bu doğrultuda Kurulun Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

Kurulun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Açıklamada, Kurulun kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı belirtilerek, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla milli birlik ve beraberliğimiz daha da pekişecek
DMM, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı
Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
Türkiye, PKK iltisaklı terör örgütü unsurlarının, Sincar'da Irak ordusuna yaptığı saldırıyı kınadı

Benzer haberler

TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi

TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü

İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü
Goldman Sachs: TCMB dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip

Goldman Sachs: TCMB dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet