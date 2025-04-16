60 saniyede ekonomide bugün (16 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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👨🌾Bakan Yumaklı'dan zirai don ödemeleri açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 16, 2025
⚡️Türkiye’de yenilenebilir enerjinin ağırlığı artıyor
🇪🇺Avro Bölgesi mart ayı enflasyonu belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/6wnJKFGwFD