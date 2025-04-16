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Ekonomi

ABD'de mortgage faiz oranı yükseldi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,81'e çıktı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
ABD'de mortgage faiz oranı yükseldi

New York

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 11 Nisan'da sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

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Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 8,5 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5, yeniden finansman başvuruları yüzde 12 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,61'den yüzde 6,81'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,93'ten yüzde 6,11'e ulaştı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, mortgage verilerine ilişkin değerlendirmesinde, mortgage oranlarının geçen hafta 20 baz puan yükselmesinin başvuru faaliyetlerinin hızını aniden yavaşlattığını vurguladı.

Fratantoni, ekonomik belirsizlik ve oranlardaki dalgalanmanın bazı potansiyel alıcıları satın alma konusunda daha tereddütlü hale getirmesinin muhtemel olduğunu belirtti.


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