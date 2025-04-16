Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 4" Antalya'da
"Mein Schiff 4" isimli kruvaziyerle Antalya'ya yaklaşık 5 bin turist geldi.
Antalya
Turizm sezonunun başladığı kent, Malta bayraklı dev yolcu gemisi "Mein Schiff 4"ü konuk etti.
Antalya Limanı'na demir atan 293 metre boyunda, 42 metre genişliğindeki gemide yaklaşık 5 bin yolcu ve 900 personel bulunuyor.
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Gemiyle gelen yolcular, kentin çeşitli turistik noktalarını ziyaret ederek, yerel lezzetleri tatma ve alışveriş yapma fırsatı buldu.
"Mein Schiff 4", Pire Limanı'na gitmek üzere limandan ayrıldı.
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