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Ekonomi

ABD'de perakende satışlar martta beklenenden fazla arttı

ABD'de perakende satışlar, martta aylık bazda yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
ABD'de perakende satışlar martta beklenenden fazla arttı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

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Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artışla 734,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde perakende satışlarda Ocak 2023'ten bu yana en büyük artış kaydedildi.

Piyasa beklentisi, perakende satışların aylık yüzde 1,3 artması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin üzerinde artan perakende satışlar, şubatta yüzde 0,2 artmıştı.

Perakende satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 4,6 arttı.

Söz konusu dönemde, satışlardaki en yüksek artış motorlu taşıtlar ve parçalarının satıldığı mağazalarda kaydedildi.

Yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitap mağazaları, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mekanlar, elektronik mağazaları, çeşitli perakendeciler, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, genel mal mağazaları, giyim mağazaları, gıda ve içecek mağazaları ile mağaza dışı perakendecilerdeki satışlarda da artış görüldü.

Buna karşın, benzin istasyonları ve mobilya mağazalarındaki satışlarda ise düşüş kaydedildi.

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