İstanbul Jewelry Show 57. kez kapılarını açtı
Mücevher ve kuyumculuk dünyasının küresel buluşmalarından biri olan İstanbul Jewelry Show (IJS), İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.
İstanbul
Bu yıl 57'ncisi düzenlenen fuarın açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Mücevher İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Güner ve IJS Kurucu Ortağı Şermin Cengiz ile sektör temsilcileri katıldı.
Fuarın açılışında konuşan Cengiz, IJS'nin hem Türkiye mücevher sektörü hem de ülke ekonomisi için önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, Türkiye’nin yıllık mücevher ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin IJS’nin nisan ve ekim fuarlarında gerçekleştiğini söyledi.
Cengiz, fuarda Türk üreticilerin tasarım gücünü ve teknolojik altyapısını dünyaya gösterme fırsatı bulduğunu, yerli firmaların küresel alıcılarla doğrudan temas kurarak yeni ticaret kapılarını araladığını kaydetti.
Mücevher İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Güner de teknik ve turistik ihracat kalemleri dahil edildiğinde toplam ihracatın yaklaşık 12-13 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Sektör açısından fuarın son derece önemli olduğunu dile getirdi.
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İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ise mücevher sektörünün köklerinin bu topraklarda atıldığını belirterek, İstanbul’un mücevherin başkenti olduğunu ifade etti.
Dünyanın en yetkin mücevher ustalarının bu şehirde yetiştiğini ifade eden Karabulut, küresel ticaret savaşlarının Türkiye'nin ve sektörlerin rekabet gücünü artırdığına dikkati çekti.
Karabulut, mücevher ihracatının diğer kalemlere kıyasla kilogram başına yaklaşık 3 bin 500 kat daha yüksek bir değer taşıdığını belirterek, bu alanda Türkiye’yi büyük bir fırsatın beklediğini sözlerine ekledi.
Fuara 150’ye yakın ülkeden gelen alıcı geldi
Fuar kapsamında, 150’ye yakın ülkeden gelen alıcılar, yerli ve yabancı firma ile marka temsilcisiyle buluşuyor.
Altın, pırlanta, gümüş ve değerli taşların yanı sıra kuyumculuk ekipmanları ve makine ürünlerinin de sergilendiği fuar, Türkiye mücevher sektörünün 2025 ihracatına yüz milyonlarca dolarlık doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.
Bu yıl fuarda yurt içinden 507, yurt dışından ise 16 ülkeden toplam 106 firma yer alıyor.
Fuar kapsamında, yarın, WGSN'in EMEA Stratejik Müşteri Direktörü Erdinç Karataş, 2025 ve 2026 sonbahar kış mücevher trendlerine ilişkin konuşma yapacak.
Fuar, 19 Nisan'a kadar ziyaretçilerini kabul edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.