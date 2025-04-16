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Ekonomi

Çin, ABD ile gerilimin arttığı bir dönemde yeni ticaret başmüzakerecisini atadı

Çin'de, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle iki ülke arasında ticari gerilimlerin arttığı bir dönemde uluslararası ticaret başmüzakerecisi olarak yeni bir ismi görevlendirildi.

Emre Aytekin  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Çin, ABD ile gerilimin arttığı bir dönemde yeni ticaret başmüzakerecisini atadı

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, görevdeki başmüzakereci Vang Şouvın'ın yerine Li Çınggang'ın atandığı bildirildi.

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Daha önce ABD ile 2018'de başlayan tarife restleşmesinin ardından 2020'de imzalanan ticaret anlaşmasının müzakerelerinde yer alan 58 yaşındaki Li, 2021'den bu yana Çin'in Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Açıklamada, Li'nin atanma gerekçesine dair detay verilmezken, analistler atamanın Pekin yönetiminin, ABD ile ticaret geriliminde müzakereyle çıkış yolu arama niyetinin göstergesi olduğu değerlendirmesini yaptı.

Ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Başkan Donald Trump'ın, iktidarının ilk döneminde ticaret açığını ve Çin hükümetinin sanayi teşvik politikalarının rekabete aykırı olduğunu öne sürerek 2018 yılında Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ilave gümrük tarifesi getirme kararıyla başlamıştı.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan, iki ülkenin yüz milyarlarca dolarlık dış ticaret alışverişleri için gümrük tarifelerini karşılıklı artırmasıyla tırmanan bir süreç yaşanmıştı.

Taraflar, 2019'da ticari anlaşmazlıkları geçici olarak askıya almaya karar verirken, müzakereler sonunda 2020'de "Faz 1" olarak adlandırılan anlaşmayla tarife artışlarının bir bölümü rafa kaldırılmıştı. Anlaşmayla ABD, Çin'den 550 milyar dolarlık ithalatın 250 milyar dolarlık kısmı için gümrük vergilerini kaldırmış, 300 milyar dolarlık kısmına yönelik tarifeleri sürdürmüştü.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Trump, bu yılın başında ikinci iktidar dönemine başlamasının hemen ardından 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik ek gümrük vergisini yüzde 20'ye yükseltmişti.

Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkenin belli başlı ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, bu kapsamda Çin'e de yüzde 34 ek gümrük vergisi getirileceği duyurulmuştu.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülkenin gümrük tarifelerini karşılıklı artırdığı restleşme sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.

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