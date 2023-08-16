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Beşiktaş Futbol Takımı, Neftçi Bakü ile yapacakları maçın son hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştiriyor. Neftçi Futbol Takımı, Beşiktaş ile yapacakları maçın son hazırlıklarını Beşiktaş Stadı’nda gerçekleştiriyor.
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60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (16 Ağustos 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
60 saniyede ekonomide bugün (16 Ağustos 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla… Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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