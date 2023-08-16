60 saniyede ekonomide bugün (16 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📝Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 12'nci Kalkınma Planı açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 16, 2023
🔗Memurların gözü Kamunun yeni zam teklifinde
👨🏼💻Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı
📈Avro Bölgesi ekonomisi beklentilere paralel büyüdü
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/SxpwdZb3y9