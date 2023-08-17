60 saniyede ekonomide bugün (17 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📝Kamu İşveren Heyeti memurlara yeni zam teklifini açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 17, 2023
💬Bakan Şimşek para politikasına ilişkin konuştu
📉 İşsizlik oranı 20 çeyrek sonra tek hanede
🏚Türkiye'de 8,3 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/2HCZ603rLd