60 saniyede ekonomide bugün (15 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Türkiye ile Özbekistan arasında yeni işbirliği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 15, 2025
💵Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda artış
🛵Motokuryeler kayıt altına alınacak
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/ZWjRHwv83G