Dolar
38.70
Euro
43.52
Altın
3,212.58
ETH/USDT
2,519.90
BTC/USDT
102,270.00
BIST 100
9,535.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Rusya’nın İstanbul Konsolosluğu’nda açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşuyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (15 Mayıs 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
60 saniyede ekonomide bugün (15 Mayıs 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
19 Mayıs ve Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesine ilişkin açıklama
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davada dosya, mütalaa için savcılığa gönderildi
Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (15 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (15 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Mayıs 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (09 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Mayıs 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (08 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Mayıs 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet