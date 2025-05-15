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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.541,30 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 160,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,31, holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,26 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 3,33 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş görüldü ve yıllık üretici enflasyonu Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ülkede, perakende satışlar, nisanda sabit kalması beklentilerine karşın yüzde 0,1 artış gösterdi.

Analistler beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen perakende satışlardaki ılımlı artışın, tüketicilerin nisan ayı başındaki tarifeler dolayısıyla harcamalarını azalttığını gösterdiğini belirterek, açıklanan verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim ihtimallerini güçlendirdiğini söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, işsizlik oranı, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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