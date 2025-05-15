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Ekonomi

AB, ABD ile tarife müzakerelerini hızlandıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile olumlu görüşme yaptığını ve tarifeler konusunda anlaşma için müzakereleri hızlandıracaklarını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
AB, ABD ile tarife müzakerelerini hızlandıracak

Brüksel

Sefcovic, AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının Brüksel'de düzenledikleri toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Lutnick'in halihazırda ABD Başkanı Donald Trump'a Körfez ülkeleri seyahatinde eşlik ettiğini anımsatan Sefcovic, "ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile dün ticaret konusunda iyi bir telefon görüşmesi yaptım. Çalışmaları hızlandırma konusunda anlaştık." diye konuştu.

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Sefcovic, bu aşamadan sonra AB ve ABD yetkilileri arasında teknik seviyede daha yoğun görüşmeler yapılacağına dikkati çekerek, her iki tarafın da odaklanacağı konular arasında tarifeler olduğunu belirtti.

Ekiplere hızlı biçimde bütün konuları gözden geçirmeleri ve farklılıkları azaltmaları yönünde talimatlar verdiklerine işaret eden Sefcovic, olumlu görüşmeler olduğunu anlattı.

Sefcovic, ABD açısından AB ile ürün ticaretindeki açığın temel sorunlardan biri olduğunu, benzer bir durumun ise AB açısından ABD ile hizmet ticareti açığı konusunda yaşandığını, bütün konuları bir arada ele alarak sonuç elde edebileceklerini ifade etti.

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