Dolar
38.70
Euro
43.50
Altın
3,212.10
ETH/USDT
2,522.50
BTC/USDT
102,256.00
BIST 100
9,535.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Alibaba'nın gelirleri, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 7 arttı

Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın gelirlerinin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Alibaba'nın gelirleri, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 7 arttı

Pekin

Şirket, Ocak-Mart 2025 dönemine ait mali bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin gelirleri, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 artarak 236,5 milyar yuan (32,6 milyar dolar) oldu.

Şirketin bulut bilişim hizmetleri birimi Cloud Intelligence'ın gelirleri yüzde 18 artışla 30,1 milyar yuana (4,18 milyar dolar) ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cloud Intelligence'ın gelirlerindeki artışta yapay zeka bağlantılı hizmetlere yönelik artan talebin etkili olduğu belirtildi.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, şubat ayında Çin'de sattığı iPhone'larda yapay zeka hizmetlerinin kullanılabilmesi için Çinli teknoloji şirketi Alibaba ile anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Alman otomotiv şirketi BMW de martta Çin'de sattığı araçlara yapay zeka sistemlerinin entegrasyonu için Alibaba ile çalışacağını ve şirketin yapay zeka büyük dil modeli (LLM) Qwen'i kullanan bir motor geliştireceğini duyurmuştu.

Alibaba, nisan ayında yapay zeka modeli Qwen'in yeni versiyonu olan "Qwen3"ü piyasaya sürmüştü.

Qwen3, yapılan testlerde ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın o1 ve Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in R1 modellerini yakalayan veya aşan performans kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
19 Mayıs ve Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesine ilişkin açıklama
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davada dosya, mütalaa için savcılığa gönderildi
Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı

Benzer haberler

Alibaba'nın gelirleri, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 7 arttı

Alibaba'nın gelirleri, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 7 arttı

Çin'den Huawei'in Ascend çiplerinin kullanımını ihracat kontrolü ihlali sayan ABD'ye tepki

Adalet Bakanı Tunç: Yargı reformu strateji belgemizin ilk yasal düzenlemesi ceza adaleti ile ilgili olacak

Çin, ABD'nin tarife artışına karşı Amerikan şirketlerine getirdiği yaptırımları 90 gün askıya aldı

Çin, ABD'nin tarife artışına karşı Amerikan şirketlerine getirdiği yaptırımları 90 gün askıya aldı
Tarife uzlaşmasının ardından Çin'den ABD'ye konteyner siparişleri arttı

Tarife uzlaşmasının ardından Çin'den ABD'ye konteyner siparişleri arttı
Amfibi savunma tatbikatı yapan Tayvan'ın çevresinde askeri hareketlilik arttı

Amfibi savunma tatbikatı yapan Tayvan'ın çevresinde askeri hareketlilik arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet