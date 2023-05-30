60 saniyede ekonomide bugün (30 Mayıs 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🎙️Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Genel Kurulu’nda konuştu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 30, 2023
🛂Oda ve Borsa camiasından yeşil pasaport talebi
⚙️Türkiye’nin dış ticaret rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/r0MjdHU9Eb