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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stockholm ve Berlin'deki 15 Temmuz panellerine video mesaj gönderdi
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (13 Temmuz 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
60 saniyede ekonomide bugün (13 Temmuz 2023)

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