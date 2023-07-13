60 saniyede ekonomide bugün (13 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gümrük Birliği açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 13, 2023
🏭Depremde zarar gören KOBİ'lere finansman desteği
🇺🇸ABD'de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti
🥛USK, çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/qY20ZeZh8C