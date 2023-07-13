Dolar
26.14
Euro
29.26
Altın
1,960.41
ETH/USDT
1,880.00
BTC/USDT
30,540.00
BIST 100
6,393.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stockholm ve Berlin'deki 15 Temmuz panellerine video mesaj gönderdi
logo
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azaldı.

Dilara Zengin Okay  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

Washington

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Temmuz ile biten haftada 237 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 237 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 248 binden 249 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 750 kişi azalışla 246 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Temmuz ile biten haftada 11 bin kişi artarak 1 milyon 729 bine çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz FETÖ ile mücadeleyi bugün de tüm gücüyle devam ettirmektedir
Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptaline karar verdi
Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
İstanbul'da orman ve mesire alanlarında güvenlik uygulaması

Benzer haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 996,5 milyar lira oldu

ASELSAN'dan 20,7 milyar lira ve 1,2 milyar dolarlık sözleşme

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verileri sonrası pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verileri sonrası pozitif seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet