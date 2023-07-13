Dolar
26.14
Euro
29.24
Altın
1,959.96
ETH/USDT
1,880.00
BTC/USDT
30,540.00
BIST 100
6,388.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stockholm ve Berlin'deki 15 Temmuz panellerine video mesaj gönderdi
logo
Ekonomi

ECB, politika faizi artışının devam ettirilmesini değerlendiriyor

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), enflasyonun düşürülebilmesi amacıyla politika faizinin artırılmasına devam edebileceği bildirildi.

Gökhan Kurtaran  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
ECB, politika faizi artışının devam ettirilmesini değerlendiriyor

Londra

ECB Yönetim Konseyi’nin 14-15 Haziran tarihinde düzenlendiği para politikası toplantısının özet metninde, para politikası faizinin artırılmasına devam edilmesinin değerlendirildiği belirtildi.

Para politikasının, enflasyonu zamanında hedeflenen seviyeye geri getirilebilmesi için daha fazla zemine sahip olduğu kaydedilen özette, “Yönetim Konseyi'nin gerekirse temmuz ayından sonra faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği görüşü oluştu.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada merkez bankasının para politikasının istikametine ilişkin kararlarının, ekonomiye ilişkin gerçekleşecek verilerin ileri tarihlerdeki toplantılarda değerlendirilmesinden sonra verileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz FETÖ ile mücadeleyi bugün de tüm gücüyle devam ettirmektedir
Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptaline karar verdi
Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
İstanbul'da orman ve mesire alanlarında güvenlik uygulaması

Benzer haberler

ECB, politika faizi artışının devam ettirilmesini değerlendiriyor

ECB, politika faizi artışının devam ettirilmesini değerlendiriyor

Avrupa basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde oynadığı role dikkati çekti

İngiltere: Ülkenin kamu borcu 50 yılda GSYH'nin yüzde 300'üne ulaşabilir

İngiliz Bakan Wallace, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan "Amazon" şirketi olmadığını söyledi

İngiliz Bakan Wallace, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan "Amazon" şirketi olmadığını söyledi
İngiltere'den Sudan'da askeri gruplarla bağlantılı ticari kuruluşlara yaptırım

İngiltere'den Sudan'da askeri gruplarla bağlantılı ticari kuruluşlara yaptırım
İngiltere Merkez Bankası: Ülkede 1 milyon kişinin konut kredisi borcu ayda en az 500 sterlin artacak

İngiltere Merkez Bankası: Ülkede 1 milyon kişinin konut kredisi borcu ayda en az 500 sterlin artacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet