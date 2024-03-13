60 saniyede ekonomide bugün (13 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛢️Gabar'da günlük petrol üretimi hedefi 100 bin varil— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 13, 2024
🐄3,9 milyar liralık hayvancılık destek ödemesi yapılacak
🚅Yozgat’ta iki YHT istasyonu hizmete açıldı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/3ZXsLry5qx