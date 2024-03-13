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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul ve Sancaktepe'nin Huzuru" programında konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (13 Mart 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
60 saniyede ekonomide bugün (13 Mart 2024)

Ankara
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