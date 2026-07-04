Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e yükseldi

[1/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[2/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[3/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[4/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[5/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[6/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[7/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[8/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[9/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[10/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[11/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[12/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[13/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[14/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[15/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[16/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[17/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[18/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[19/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[20/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[21/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[22/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[23/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[24/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[25/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.
[26/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.