Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e yükseldi

[1/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[2/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[3/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[4/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[5/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[6/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[7/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[8/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[9/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[10/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[11/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[12/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[13/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[14/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[15/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[16/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[17/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[18/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[19/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[20/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[21/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[22/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[23/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[24/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[25/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

[26/26] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Carabellada ve Caribe, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.