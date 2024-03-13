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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden 2030 vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye yetki verdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Ankara

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye yetki vermiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak ihracın fiyatlamasının yarın yapılması planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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