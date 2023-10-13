60 saniyede ekonomide bugün (13 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru konusunda açıklama— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 13, 2023
🧑🌾630,7 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor
🚘 İkinci el çevrim içi oto pazarında fiyatlar düşüyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/B7HnDwLMnF