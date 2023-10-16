60 saniyede ekonomide bugün (16 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏭 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 16, 2023
🏘️ Türkiye'de eylül ayı konut satışları belli oldu
📌 Sanayicilerden indirim kampanyasına destek
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/qSLavLl4Tv