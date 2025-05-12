60 saniyede ekonomide bugün (12 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇺🇸🇨🇳 ABD ve Çin'den tarife anlaşması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 12, 2025
📈 Küresel piyasalarda tarife etkisi
🛃 Gümrüklerde kaçağa geçit verilmiyor
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/x52gck5WwB