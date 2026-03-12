60 saniyede ekonomide bugün (12 Mart 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
📊Ödemeler dengesi verileri açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 12, 2026
📌Bakan Şimşek’ten cari işlemler mesajı
✍🏻Türkiye’nin yerli navigasyonu için imzalar atıldı
