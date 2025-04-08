60 saniyede ekonomide bugün (08 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💹Küresel piyasalar toparlanma eğiliminde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 8, 2025
📌Karahan’dan hizmet enflasyonu mesajı
🤱Doğum yardımı için başvuru süreci başladı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Va7FtI3mGZ