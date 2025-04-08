ABD’nin yeni gümrük vergisi kararı SADC üyesi ülkeleri endişelendirdi
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), ABD’nin yeni gümrük vergilerinin, topluluğa üye devletler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiden endişe duyduğunu açıkladı.
İstanbul
SADC'den yapılan açıklamada, ABD'nin, 5 Nisan 2025’ten itibaren tüm ithalatlara yüzde 10'luk yeni bir gümrük vergisi uygulamaya başladığı ve "karşılıklılık esaslı" vergilerin ise 9 Nisan 2025’te yürürlüğe gireceği belirtildi.
Yeni gümrük vergilerinin SADC üye devletlerini farklı oranlarda etkileyeceği vurgulanan açıklamada, "Örneğin, Lesotho'dan yapılan ürün ithalatlarına yüzde 50 oranında 'karşılıklı' vergi uygulanacakken, Madagaskar'dan yapılan ithalatlarda bu oran yüzde 47 olacak." denildi.
Açıklamada, karşılıklı gümrük vergilerinin, mevcut vergi oranlarının üzerine ek bir yük getireceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"SADC üye devletleri, Seyşeller ve Zimbabve hariç, şu anda ABD’nin Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamında ABD pazarına gümrüksüz erişim sağlıyor. Ancak, karşılıklı vergiler, yasanın sağladığı bu avantajları ortadan kaldıracak. AGOA'nın mevcut süresi Eylül 2025 sonuna kadardı."
Açıklamada, ABD'nin uyguladığı vergilerin, Haziran 2025’te yapılacak SADC Bakanlar Konseyi olağanüstü toplantısında ele alınacağı belirtildi.
SADC'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yönetilen çok taraflı ticaret kurallarına ve adil rekabete bağlı kalmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, paydaşlarla işbirliği yapmaya açık oldukları bildirildi.
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC)
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Güney Afrika’daki 16 ülkenin bir araya geldiği bir bölgesel misyon.
1980 yılında kurulan SADC, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlamak, barışı ve güvenliği teşvik etmek, kalkınma projelerini desteklemek ve sosyal işbirliğini güçlendirmek amacı güdüyor.