Dolar
38.00
Euro
41.61
Altın
3,010.93
ETH/USDT
1,565.20
BTC/USDT
79,837.00
BIST 100
9,533.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın 3 milli petrol şirketi, Pakistan'ın 40 deniz bloku için yapacağı ihaleye ortak teklif verecek.

Başak Erkalan  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik yeni bir adım attı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde faaliyetlerine devam ederken bu kez Pakistan ile yeni bir işbirliğine gidildi.

İslamabad programı kapsamında ilk olarak Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na iştirak eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlar oturumunda konuşma yaptı.

Forum kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı.

İmza törenine katılan Bayraktar, "Bu adım, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştirirken bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli bir eşik olacaktır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, forumun ardından Pakistan'ın Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awaiz Ahmad Khan Leghari ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Pakistan, 30 Haziran 2025'te 14'ü Makran açık deniz havzasında, 26'sı da Indus açık deniz havzasında olmak üzere toplamda 40 deniz arama bloku için ihale yapacak. Anlaşmaya göre, biri Türk, diğer üçü Pakistanlı dört şirket, mutabık kaldıkları bloklara ortak teklif verecek.

Bayraktar, İslamabad programı kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji ilişkileri ele alındı.

Ayrıca Bayraktar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile de bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçti
Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14 soruda "İklim Kanunu Teklifi"ni anlattı
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak

TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye, enerjide arz güvenliği için potansiyelinin tamamını kullanmayı hedefliyor

Bakan Bayraktar, ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde toplam üretimin yarısına yaklaştı

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde toplam üretimin yarısına yaklaştı
Bakan Bayraktar, Avrupa'nın arz güvenliği için TANAP boru hattının önemine dikkati çekti

Bakan Bayraktar, Avrupa'nın arz güvenliği için TANAP boru hattının önemine dikkati çekti
Bakan Bayraktar: Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır

Bakan Bayraktar: Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet