Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,482.03
ETH/USDT
2,938.30
BTC/USDT
87,437.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Çocuk YouTube Kanalı yayına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, çocuklara enerji ve maden bilincini eğlenceli içeriklerle aktarmayı amaçlayan "ETKB Çocuk YouTube Kanalı" yayına başladı.

Gülşen Çağatay  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Çocuk YouTube Kanalı yayına başladı

Ankara

Bakanlığın NSoyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bu alanda ilk olma özelliği taşıyan kanal, enerji konularını çocukların anlayabileceği bir dille anlatmayı hedefliyor.

ETKB Çocuk YouTube Kanalı'nda rüzgar ve güneş enerjisinden yerli kaynaklara, madenlerin dünyasından enerji üretim süreçlerine kadar pek çok konu, çizgi film ve eğlenceli hikayeler aracılığıyla izleyiciye aktarılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerine odaklanan özel çizgi film serisi de Türkiye'nin stratejik öneme sahip kaynaklarını çocuklara tanıtmayı hedefliyor.

Çocukların hayal gücünü destekleyerek enerji ve doğal kaynaklar konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ETKB Çocuk YouTube Kanalı, "Enerjiyi öğrenmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" mesajıyla çocukları keşif yolculuğuna davet ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor
Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek
11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Benzer haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Çocuk YouTube Kanalı yayına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Çocuk YouTube Kanalı yayına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Şırnak Gabar'da fidan dikim seferberliği başlattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet