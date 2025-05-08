60 saniyede ekonomide bugün (08 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🇹🇷🇮🇶Irak'tan Türkiye'ye üst düzey ziyaret— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 8, 2025
🥇En fazla aylık reel getiri külçe altında
👩🚒Halkbank’tan kadınlara finansman desteği
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/y0952EAK8A