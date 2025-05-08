Dolar
38.63
Euro
43.79
Altın
3,351.01
ETH/USDT
1,963.20
BTC/USDT
99,416.00
BIST 100
9,261.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 74 milyar 905 milyon 961 bin lira artarak 22 trilyon 601 milyar 548 milyon 267 bin liraya yükseldi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 Mayıs ile biten haftada 74 milyar 905 milyon 961 bin lira artarak 22 trilyon 526 milyar 642 milyon 306 bin liradan, 22 trilyon 601 milyar 548 milyon 267 bin liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,03 artışla 12 trilyon 389 milyar 833 milyon 118 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 düşüşle 7 trilyon 414 milyar 820 milyon 959 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 231 milyar 530 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 193 milyar 509 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 2 Mayıs itibarıyla 825 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2 artarak 4 trilyon 323 milyar 803 milyon 544 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 562 milyar 93 milyon 221 bin lirası konut, 63 milyar 853 milyon 50 bin lirası taşıt, 1 trilyon 617 milyar 750 milyon 462 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Mayıs ile biten haftada 182 milyar 353 milyon 387 bin lira artarak 17 trilyon 800 milyar 707 milyon 983 bin liraya yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayetine ilişkin davaya devam edildi
Irak Başbakanı Sudani: Türkiye-Irak ilişkilerinin, bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz
Sivas'ta yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattında yangın çıktı
İstanbul'daki operasyonlarda 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Merkez Bankası rezervleri 138 milyar 532 milyon dolar oldu

Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bu sene enflasyonun, yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bu sene enflasyonun, yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 51 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 51 milyon dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet