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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 204,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,06 ile kimya petrol plastik, tek gerileyen yüzde 0,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4,25'e çekti.

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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