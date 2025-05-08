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Ekonomi

Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 gerileyerek 7,1 milyar dolar oldu.

Uğur Aslanhan  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar ihracat Fotoğraf: Hacer Öztürk/AA

İstanbul

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dış Ticaret Verilerini temel alınarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ocak-mart döneminde yüzde 1,46 azalışla 7,1 milyar dolara düşerken ithalatı yüzde 19,48 artışla 5,8 milyar dolara yükseldi.

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Sektör ilk çeyrekte 1,29 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verirken birim ihracat değeri yüzde 2,26 artışla ton başına 1266 dolara ulaştı.

Mart ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,62 yükselişle 2,42 milyar dolara çıktı.

En çok ihracat ve ithalat gerçekleştiren sektörler

İlk çeyrekte en fazla ihracat 804 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektöründe yapılırken onu 688 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 636 milyon dolarla yaş meyve, 545 milyon dolarla bitkisel yağ, 428 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri sektörü izledi.

İthalatta başı 1,35 milyar dolarla hayvan yemi sektörü çekerken onu 1,07 milyar dolarla bitkisel yağ, 646 milyon dolarla kakao ve çikolata, 545 milyon dolarla canlı hayvan, 253 milyon dolarla kahve, çay ve baharat sektörü takip etti.

En çok fındık içi ihraç edildi

Ocak-mart döneminde ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında ilk sırada 395,6 milyon dolarla fındık içi yer aldı. Onu 269,8 milyon dolarla ayçiçeği yağı rafine ihracatı, 233,5 milyon dolarla buğday unu izledi. İhracat fındık içinde yüzde 9,32, ayçiçeği yağında yüzde 24,18 artarken buğday ununda yüzde 39,74 düştü.

En çok ithalatı yapılan ürünler ise 531,4 milyon dolarla sığır, 466,7 milyon dolarla soya fasulyesi, 389,8 milyon dolarla kakao olarak sıralandı.

İhracatta başı 850 milyon dolarla Irak çekti

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında zirvede 850 milyon dolarla Irak yer aldı. Onu 519,1 milyon dolarla Almanya, 458,1 milyon dolarla ABD izledi. İhracat Irak'ta yüzde 7,34 azalırken Almanya'da yüzde 1,48, ABD'de yüzde 9,63 arttı.

En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında ise başı 720,6 milyon dolarla Rusya çekti. Onu 538,5 milyon dolarla Brezilya, 523,5 milyon dolarla ABD takip etti.

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